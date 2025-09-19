Découverte insolite du Gallic hôtel Office du tourisme Dinard

Pour garantir les réservations, une caution de 5 € par personne et par visite est demandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Premier immeuble moderniste de Dinard, cet hôtel Art Déco a été un haut lieu de la station balnéaire dans l’entre-deux-guerres. Cette visite insolite vous permettra de découvrir l’histoire de cet hôtel mythique à travers son hall, ses caves et ses anciennes salles de réception !

La visite sera aussi l’occasion d’aborder la question de la restauration des monuments historiques.

Office du tourisme 2 boulevard Féart, 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.dinardemeraudetourisme.com/ [{« type »: « email », « value »: « info@dinardemeraudetourisme.com »}]

