Découverte instrumentale Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 00:00 – 16:00

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

En partenariat avec le Conservatoire de NantesParticipez à un atelier animé par Armelle Alexandre, musicienne intervenante au Conservatoire, découvrez les instruments proposés au prêt, testez-les sur place et repartez avec !

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 0240415347