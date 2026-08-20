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Découverte instrumentale Médiathèque Floresca Guépin Nantes

samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Découverte instrumentale Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-12 11:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 7 

En partenariat avec le Conservatoire de NantesParticipez à un atelier animé par Armelle Alexandre, musicienne intervenante au Conservatoire, découvrez les instruments proposés au prêt, testez-les sur place et repartez avec !Pour les 5-7 ans

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 0240934160


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