Découverte instrumentale Médiathèque Lisa Bresner Nantes
Découverte instrumentale Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 7 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 00:00 – 12:00
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
En partenariat avec le Conservatoire de NantesParticipez à un atelier animé par Armelle Alexandre, musicienne intervenante au Conservatoire, découvrez les instruments proposés au prêt, testez-les sur place et repartez avec !
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 0240415400