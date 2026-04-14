DÉCOUVERTE JARDIN DES EAUX, Jardin des eaux, Sarcey

DÉCOUVERTE JARDIN DES EAUX 5 – 7 juin Jardin des eaux Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite commentée d’au moins 30 minutes de tout le jardin avec son histoire

Jardin des eaux 462 chemin des Quartières 69490 SARCEY Sarcey 69490 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 08 06 95 26 https://www.jardindeseaux.org [{« type »: « phone », « value »: « 0608069526 »}] Site d’un petit hectare aménagé en jardin de campagne autour des anciens thermes du village, notamment le pavillon de captage de la source.

Un jardin d’essences végétales nombreuses et de 550 rosiers dont 250 anciens, le thème de l’eau : source, étang sécurisé et des poules de collections sur le site d’un ancien établissement thermal. parking en campagne

Visite commentée d’au moins 30 minutes de tout le jardin avec son histoire

Nathalie DELMARRE