Découverte jeu CIrcino Place de la République Redon mercredi 10 décembre 2025.
Place de la République Office de Tourisme du Pays de Redon Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10 15:30:00
2025-12-10
L’Office de Tourisme du Pays de Redon vous invite à découvrir le jeu Circino ! Explorez nos 3 départements avec un jeu de chasse aux trésors pour toute la famille ! .
Place de la République Office de Tourisme du Pays de Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 06 04
L'événement Découverte jeu CIrcino Redon a été mis à jour le 2025-12-03