Découverte jeux en bois – Biblio’fil Rue des arts Mésanger

Informations pratiques

Mésanger

Découverte jeux en bois – Biblio’fil

Rue des arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 12:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Venez découvrir les créations de jeux en bois de Michel Lecompte.

Libre accès. .

Rue des arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

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English :

Come discover Michel Lecompte’s wooden toys.

L’événement Découverte jeux en bois – Biblio’fil Mésanger a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis