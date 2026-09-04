Découverte jeux en bois – Biblio’fil Rue des arts Mésanger
mercredi 28 octobre 2026 · Rue des arts · Mésanger
Informations pratiques
Mésanger
Découverte jeux en bois – Biblio’fil
Rue des arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 12:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Venez découvrir les créations de jeux en bois de Michel Lecompte.
Libre accès. .
Rue des arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87
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English :
Come discover Michel Lecompte’s wooden toys.
L’événement Découverte jeux en bois – Biblio’fil Mésanger a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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