Découverte Jeux vidéo La Switch Bozouls mercredi 3 décembre 2025.

6 rue Marc-André Fabre Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-24

2025-12-03

Venez profiter de la Nintendo Switch à la Médiathèque de Bozouls !
Réservez vos créneaux en solo, en famille ou entre amis auprès de la Médiathèque de Bozouls.
Cet outil d’animation est prêté par la Médiathèque départementale de l’Aveyron.   .

6 rue Marc-André Fabre Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52 

Come and enjoy the Nintendo Switch at the Médiathèque de Bozouls!

