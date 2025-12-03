Découverte Jeux vidéo La Switch Bozouls
Découverte Jeux vidéo La Switch Bozouls mercredi 3 décembre 2025.
Découverte Jeux vidéo La Switch
6 rue Marc-André Fabre Bozouls Aveyron
Gratuit
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-24
2025-12-03
Venez profiter de la Nintendo Switch à la Médiathèque de Bozouls !
Réservez vos créneaux en solo, en famille ou entre amis auprès de la Médiathèque de Bozouls.
Cet outil d’animation est prêté par la Médiathèque départementale de l’Aveyron. .
6 rue Marc-André Fabre Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52
English :
Come and enjoy the Nintendo Switch at the Médiathèque de Bozouls!
