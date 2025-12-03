Découverte Jeux vidéo La Switch Bozouls

Découverte Jeux vidéo La Switch

6 rue Marc-André Fabre Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-03

Venez profiter de la Nintendo Switch à la Médiathèque de Bozouls !

Réservez vos créneaux en solo, en famille ou entre amis auprès de la Médiathèque de Bozouls.

Cet outil d’animation est prêté par la Médiathèque départementale de l’Aveyron. .

6 rue Marc-André Fabre Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

English :

Come and enjoy the Nintendo Switch at the Médiathèque de Bozouls!

