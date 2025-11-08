Découverte La cueillette aux champignons vendresse Médiathèque de Vendresse Vendresse

Découverte La cueillette aux champignons vendresse Médiathèque de Vendresse Vendresse samedi 8 novembre 2025.

Découverte La cueillette aux champignons vendresse

Médiathèque de Vendresse 1 rue de la gare Vendresse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

L’illustratrice Julie Faure-Brac vous propose un temps de découverte et de création autour de son exposition dédiée à l’écrivain André Dhôtel. 14h Présentation de ses dessins et lecture d’extraits sur la cueillette des champignons. 15h 17h Atelier collage, découpage, aquarelle et craie grasse destiné aux parents et aux enfants, objectif, imaginer une récolte de champignons en panier, en explorant diverses techniques. À partir de 7 ans. Matériel fourni. Inscription nécessaire | animation limitée à 15 personnes

.

Médiathèque de Vendresse 1 rue de la gare Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 6 43 80 52 40 bibliothequedevendresse@gmail.com

English :

Illustrator Julie Faure-Brac invites you to discover and create around her exhibition dedicated to writer André Dhôtel. 2pm: Presentation of her drawings and reading of extracts about mushroom picking. 3pm 5pm: Collage, decoupage, watercolor and chalk workshop for parents and children, with the aim of imagining a mushroom harvest in a basket, exploring various techniques. Ages 7 and up. Materials supplied. Registration required. Activity limited to 15 people

German :

Die Illustratorin Julie Faure-Brac lädt Sie ein, ihre Ausstellung, die dem Schriftsteller André Dhôtel gewidmet ist, zu entdecken und kreativ zu werden. 14 Uhr: Präsentation ihrer Zeichnungen und Lesung von Auszügen über das Pilzesammeln. 15 17 Uhr: Workshop für Eltern und Kinder mit Collage, Decoupage, Aquarell und Ölkreide. Ziel ist es, sich eine Pilzernte in einem Korb vorzustellen und dabei verschiedene Techniken zu erforschen. Ab 7 Jahren. Material wird zur Verfügung gestellt. Anmeldung erforderlich | Animation auf 15 Personen begrenzt

Italiano :

L’illustratrice Julie Faure-Brac vi invita a scoprire e creare intorno alla sua mostra dedicata allo scrittore André Dhôtel. ore 14.00: Presentazione dei suoi disegni e lettura di brani sulla raccolta dei funghi. Ore 15.00-17.00: Laboratorio di collage, taglio, acquerello e gesso per genitori e bambini, con l’obiettivo di immaginare una raccolta di funghi in un cestino, esplorando varie tecniche. Dai 7 anni in su. Materiale fornito. Iscrizione obbligatoria. Attività limitata a 15 persone

Espanol :

La ilustradora Julie Faure-Brac le invita a descubrir y crear en torno a su exposición dedicada al escritor André Dhôtel. 14.00 h: Presentación de sus dibujos y lectura de fragmentos sobre la recolección de setas. 15.00 h 17.00 h: Taller de collage, recorte, acuarela y tiza para padres e hijos, con el objetivo de imaginar una recolección de setas en una cesta, explorando diversas técnicas. A partir de 7 años. Materiales proporcionados. Inscripción obligatoria. Actividad limitada a 15 personas

L’événement Découverte La cueillette aux champignons vendresse Vendresse a été mis à jour le 2025-09-18 par Ardennes Tourisme