Découverte La très discrète Cistude d’Europe Maison de la Réserve Naturelle Villeton
Découverte La très discrète Cistude d’Europe Maison de la Réserve Naturelle Villeton dimanche 26 avril 2026.
Découverte La très discrète Cistude d’Europe
Maison de la Réserve Naturelle 1134, route de la Mazière Villeton Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Découverte de la Cistude d’Europe.
Découverte de la Cistude d’Europe.
Tortue d’eau douce emblématique des milieux humides et de l’Etang de la Mazière, la cistude d’Europe redouble d’activité avant le reproduction en mai. L’occasion, peut-être, de l’observer en compagnie d’un agent de la Réserve naturelle. .
Maison de la Réserve Naturelle 1134, route de la Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 sepanlog47@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte La très discrète Cistude d’Europe
Discover the European Cistude.
L’événement Découverte La très discrète Cistude d’Europe Villeton a été mis à jour le 2026-01-17 par OT Val de Garonne