Découverte La très discrète Cistude d’Europe Maison de la Réserve Naturelle Villeton

Maison de la Réserve Naturelle 1134, route de la Mazière Villeton Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Tortue d’eau douce emblématique des milieux humides et de l’Etang de la Mazière, la cistude d’Europe redouble d’activité avant le reproduction en mai. L’occasion, peut-être, de l’observer en compagnie d’un agent de la Réserve naturelle. .

Discover the European Cistude.

