Découverte Les araignées de l’Etang Noir Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse Landes

Mardi 21 octobre, partez à la découverte des araignées de la Réserve Naturelle de l’Etang Noir !

De 14h à 15h30 visite de la réserve

De 19h à 20h conférence

La réserve naturelle de l’étang Noir a réalisé récemment (2024-2025) un inventaire minutieux des araignées du site.

En compagnie d’Alexis Saintilan, arachnologue passionné, plongez dans l’univers de ce monde à 8 pattes.

Programme

– De 14h à 15h30 une visite de la réserve, l’occasion idéale pour aller au delà des craintes ou bien simplement porter le regard sur ce monde fascinant !

– De 19h à 20h une conférence pour aborder plus précisément pourquoi la réserve s’intéresse aux araignées, et échanger autour du travail d’inventaire réalisé sur le site (méthodes utilisées et des résultats).

Participation gratuite mais sur réservation obligatoire 05 58 72 85 76 ou animation.rn.etangnoir@gmail.com .

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 85 76 animation.rn.etangnoir@gmail.com

English : Découverte Les araignées de l’Etang Noir

On Tuesday October 21, discover the spiders of the Etang Noir Nature Reserve!

2pm to 3:30pm: tour of the reserve

7pm to 8pm: lecture

German : Découverte Les araignées de l’Etang Noir

Gehen Sie am Dienstag, den 21. Oktober, auf Entdeckungsreise zu den Spinnen im Naturreservat Etang Noir!

Von 14:00 bis 15:30 Uhr: Besichtigung des Reservats

Von 19:00 bis 20:00 Uhr: Vortrag

Italiano :

Martedì 21 ottobre, scoprite i ragni della riserva naturale dell’Etang Noir!

Dalle 14.00 alle 15.30: visita della riserva

Dalle 19.00 alle 20.00: conferenza

Espanol : Découverte Les araignées de l’Etang Noir

El martes 21 de octubre, ¡descubra las arañas de la Reserva Natural de Etang Noir!

De 14:00 a 15:30: visita de la reserva

De 19:00 a 20:00: conferencia

