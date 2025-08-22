Découverte « Les bêtes et l’homme, toute une histoire » Hénin-Beaumont
Découverte « Les bêtes et l’homme, toute une histoire » Hénin-Beaumont vendredi 22 août 2025.
Découverte « Les bêtes et l’homme, toute une histoire »
1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22
fin : 2025-08-22
Date(s) :
2025-08-22
Découverte nature
BZZZZ ! Quelque chose vous tourne autour tout en faisant du bruit, et là, il pique ! D’autres mangent vos plantes dans le jardin et ne vous laissent rien, ou presque. Apprenons à cohabiter avec eux et à les aimer un peu plus. .
1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 74 94
English :
Nature discovery
German :
Entdeckung der Natur
Italiano :
Scoperta della natura
Espanol :
Descubrimiento de la naturaleza
L’événement Découverte « Les bêtes et l’homme, toute une histoire » Hénin-Beaumont a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de Tourisme de Lens-Liévin