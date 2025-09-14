Découverte Liaison écoludique Breitenbach
Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
2025-09-14
Découvrez un parcours ludique et instructif au cours d’une promenade nature !
Animations (natures et festives)
Petite restauration Buvette
2 circuits organisés, dont un scénarisé, avec dégustation de produits locaux et animations encadrées .
Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 21 10 mairie@breitenbach.fr
