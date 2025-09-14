Découverte Liaison écoludique Breitenbach

Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Découvrez un parcours ludique et instructif au cours d’une promenade nature !

Animations (natures et festives)

Petite restauration Buvette

2 circuits organisés, dont un scénarisé, avec dégustation de produits locaux et animations encadrées .

Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 21 10 mairie@breitenbach.fr

