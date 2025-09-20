Découverte libre de la Gloriette La Gloriette Chaumont

Découverte libre de la Gloriette 20 et 21 septembre La Gloriette Haute-Marne

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte de la gloriette, pavillon du début du XVIIIe siècle transformé en grande demeure bourgeoise au cours du XVIIIe siècle, XIXe siècle et vers 1900.

Salon, salle à manger, escalier et jardin ouvrent leurs portes pour la première fois !

La Gloriette 1 avenue Burello, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 30 60 00 https://www.ville-chaumont.fr/ Il s’agit d’un pavillon festif du XVIIIe siècle transformé en demeure bourgeoise par extensions successives au XIXe siècle.

Devenu maison de retraite depuis 1977, il conserve notamment le parc avec quelques arbres remarquables, ainsi que des décors intérieurs : escalier, lambris, cheminées, parquets… Parking place Aristide Briand.

© Service Régional de l’Inventaire (Région Grand Est)