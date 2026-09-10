Découverte libre de l’église Saint-Christophe, Eglise Sainte-Christophe, Wittenheim

Informations pratiques

Découverte libre de l’église Saint-Christophe Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Sainte-Christophe Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église.

Eglise Sainte-Christophe Rue de l’Hortensia 68270 Wittenheim Wittenheim 68270 Cité Fernand Anna Haut-Rhin Grand Est 03 89 52 85 10 https://wittenheim.fr

Visite libre de l’église.

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