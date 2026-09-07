Découverte libre de l’église Saints-Pierre-et-Paul, Eglise Saints-Pierre-et-Paul, Haute-Rentgen
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saints-Pierre-et-Paul · Haute-Rentgen
Informations pratiques
Découverte libre de l’église Saints-Pierre-et-Paul 19 et 20 septembre Eglise Saints-Pierre-et-Paul Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’église vous ouvre ses portes pour ces journées exceptionnelles.
Eglise Saints-Pierre-et-Paul Rue de l’église, Basse-Rentgen Haute-Rentgen 57570 Moselle Grand Est 03 82 83 40 51 https://basse-rentgen.com/ L’église Saints-Pierre-et-Paul à Basse-Rentgen date du XVIIIème siècle, et a été restaurée en 1827. L’édifice abrite un orgue bien conservé de Dalstein&Haerpfer, manufacture d’orgues lorraine, datant de 1895.
L’église vous ouvre ses portes pour ces journées exceptionnelles.
©Rohmer