Découverte libre de l’église Saints-Pierre-et-Paul, Eglise Saints-Pierre-et-Paul, Haute-Rentgen

Informations pratiques

Découverte libre de l’église Saints-Pierre-et-Paul 19 et 20 septembre Eglise Saints-Pierre-et-Paul Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église vous ouvre ses portes pour ces journées exceptionnelles.

Eglise Saints-Pierre-et-Paul Rue de l’église, Basse-Rentgen Haute-Rentgen 57570 Moselle Grand Est 03 82 83 40 51 https://basse-rentgen.com/ L’église Saints-Pierre-et-Paul à Basse-Rentgen date du XVIIIème siècle, et a été restaurée en 1827. L’édifice abrite un orgue bien conservé de Dalstein&Haerpfer, manufacture d’orgues lorraine, datant de 1895.

L’église vous ouvre ses portes pour ces journées exceptionnelles.

©Rohmer