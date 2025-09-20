Découverte libre de l’hôtel de ville Hôtel de Ville Chaumont

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Édifié à la veille de la Révolution pour remplacer un bâtiment devenu trop exigu, ce monument témoigne de l’esprit architectural des Lumières. Découvrez sa maquette d’origine, son escalier monumental, la salle du conseil municipal et le grand salon, lors d’une visite au cœur d’un ancien centre administratif.

Hôtel de Ville 10 place de la concorde, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 30 60 00 https://www.ville-chaumont.fr/ Créé lors d’une époque mouvementée (1787-1790), il remplace l’ancienne tour de Barle aujourd’hui disparue, devenue trop exiguë pour accueillir l’administration municipale d’une ville estimée à 6200 habitants en 1760.

Les lignes droites, les courbes régulières, l’usage des symétries, la sobriété reflètent l’esprit de l’époque, mis en œuvre par l’architecte François-Nicolas Lancret (1717-1789).

La maquette, présentée à l’intérieur, conserve le projet de dispositions intérieures, notamment l’aménagement d’un petit théâtre, abandonnée dans la tourmente révolutionnaire. Accès à pied de tout le centre-ville et parking souterrain « Hôtel de Ville » juste à côté (rue Tréfousse).

© Ville de Chaumont