Découverte libre du musée et du travail de sept artisans d’art Musée de la Folie Marco Barr

Découverte libre du musée et du travail de sept artisans d’art 20 et 21 septembre Musée de la Folie Marco Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez d’une visite libre du musée de la Folie Marco. Le dimanche, vous pourrez également découvrir la présence de sept artisans dans le cadre enchanteur du jardin et échanger avec eux.

Musée de la Folie Marco 30 Rue du Docteur Sultzer, 67140 Barr, France Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est 0388089472 https://www.musee-foliemarco.com De 1760 à 1763, Louis-Félix Marco, bailli de la seigneurie de Barr, fit construire cette belle maison sur un terrain aux portes de la ville. La maison passa par diverses mains tout en conservant quelques éléments essentiels du décor intérieur. Ce sont les derniers propriétaires, les frères Henri et Gustave Schwartz, qui la léguèrent, remeublée avec soin, à leur ville natale. C’est ainsi que la “Folie Marco” est aujourd’hui un musée, présentant un mobilier alsacien du XVIIe au XIXe siècle, complété par des collections d’objets d’art décoratif. Parking à proximité

© Ville de Barr