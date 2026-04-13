Découverte libre du Parc de la Varenne, Parc du Château de la Varenne, Haironville

Découverte libre du Parc de la Varenne 6 et 7 juin Parc du Château de la Varenne Meuse

5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez librement un jardin labellisé « Jardin remarquable ».

Parc du Château de la Varenne 9 rue Victor-Petin 55000 Haironville Haironville 55000 Meuse Grand Est Le parc, daté du XIXe siècle, se compose d’une prairie, ponctuée de bosquets, ceinturée d’une promenade le long de la Saulx, bordée d’arbres remarquables. Des bancs de pierre offrent une vue sur le château, la rivière, le vieux pont d’Haironville. A l’arrière du château, la terrasse à la française surplombe l’ensemble du parc.

Découvrez librement un jardin labellisé « Jardin remarquable ».

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