Découverte libre du parc et du jardin du château de Clavy Warby – Clavy-Warby, 6 juin 2025

Ardennes

Découverte libre du parc et du jardin du château de Clavy Warby 16 avenue du château Clavy-Warby Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-06-06

2025-06-08

Date(s) :

2025-06-06

Une découverte libre du parc du château de Clavy Warby et de ses jardins vous attend à l’occasion des rendez-vous aux jardins 2025.parc du Château, jardin d’agrément… Des visites commentées du château sont également possibles sur demande. vendredi 6 juin 2025 de 14h à 18h samedi 7 juin 2025 de 10h à 18h dimanche 8 juin 2025 de 10h à 18h

16 avenue du château

Clavy-Warby 08460 Ardennes Grand Est +33 6 71 13 02 48

English :

A free discovery of Clavy Warby castle park and gardens awaits you on the occasion of the « rendez-vous aux jardins 2025 ». Castle park, pleasure garden… Guided tours of the château are also available on request. Friday June 6, 2025 from 2 pm to 6 pm Saturday June 7, 2025 from 10 am to 6 pm Sunday June 8, 2025 from 10 am to 6 pm

German :

Eine freie Entdeckung des Schlossparks von Clavy Warby und seiner Gärten erwartet Sie anlässlich der Rendez-vous aux jardins 2025.Schlosspark, Ziergarten… Auf Anfrage sind auch geführte Besichtigungen des Schlosses möglich. Freitag, 6. Juni 2025 von 14 bis 18 Uhr Samstag, 7. Juni 2025 von 10 bis 18 Uhr Sonntag, 8. Juni 2025 von 10 bis 18 Uhr

Italiano :

Durante il « Rendez-vous aux jardins 2025 », potrete esplorare da soli il parco del castello di Clavy Warby e i suoi giardini. Su richiesta sono disponibili anche visite guidate del castello. Venerdì 6 giugno 2025 dalle 14.00 alle 18.00 Sabato 7 giugno 2025 dalle 10.00 alle 18.00 Domenica 8 giugno 2025 dalle 10.00 alle 18.00

Espanol :

Durante el « Rendez-vous aux jardins 2025 », podrá explorar por su cuenta los terrenos del castillo de Clavy Warby y sus jardines. También se ofrecen visitas guiadas del castillo previa solicitud. Viernes 6 de junio de 2025 de 14:00 a 18:00 horas Sábado 7 de junio de 2025 de 10:00 a 18:00 horas Domingo 8 de junio de 2025 de 10:00 a 18:00 horas

