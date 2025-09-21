Découverte libre d’un autel orné de mains sculptées Église Saint-Gib­rien Lindre-Haute

Découverte libre d’un autel orné de mains sculptées Église Saint-Gib­rien Lindre-Haute dimanche 21 septembre 2025.

Découverte libre d’un autel orné de mains sculptées Dimanche 21 septembre, 09h00 Église Saint-Gib­rien Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T17:+

Fin : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T17:+

Découverte libre.

Église Saint-Gib­rien 18 Rue au Bas de l’Église, 57260 Lindre-Haute Lindre-Haute 57260 Moselle Grand Est L’église Saint-Gibrien révèle un riche mélange d’époques et de styles. Son chœur remonte au XIVe siècle, tandis que la nef et l’oculus datent du XVIIIe. On y admire un autel orné de mains sculptées en pierre, inspirées d’une légende locale, ainsi qu’un imposant chapiteau corinthien.

Découverte libre.

© Google