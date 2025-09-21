Découverte libre d’un bâtiment municipal chargé d’histoire Mairie Illkirch-Graffenstaden

Venez visiter la mairie d’Illkirch-Graffenstaden : vous y découvrirez l’histoire et l’architecture d’un bâtiment administratif emblématique, témoin des évolutions de la vie municipale.

Mairie 181 route de Lyon, 67400 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est Illkirch est mentionnée dès 720, Graffenstaden en 1284. Dès 1426, les deux villages deviennent fiefs de Strasbourg.

En 1528, Illkirch adopte le protestantisme. Détruits lors de la guerre de Hollande (1672-1678), les villages voient l’acte de capitulation de Strasbourg signé à Illkirch en 1681.

Le simultaneum est instauré en 1722. Klinglin exerce ensuite un pouvoir autoritaire jusqu’en 1765, date à laquelle les villages réintègrent Strasbourg.

Unifiés pendant la Révolution, ils forment une seule commune. L’usine SACM, fondée en 1838, lance l’ère industrielle.

Le fort Werder est bâti entre 1873 et 1877, et renommé fort Uhrich en 1918.

En 1882, la mairie et le tribunal sont construits route de Lyon.

En 1940, la commune est intégrée au « Grand Strasbourg » ; elle est libérée le 23 novembre 1944 par les troupes du général Leclerc.

En 1967, elle rejoint la Communauté urbaine de Strasbourg, devenue Eurométropole en 2015.

Aujourd’hui, Illkirch-Graffenstaden allie patrimoine, histoire et dynamisme au sein de la métropole.

Son passé riche reste visible à travers son urbanisme et ses édifices emblématiques.

