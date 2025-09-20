Découverte libre d’une collégiale, exemple d’art roman rhénan Collégiale Saint-Léger Marsal

Découverte libre d’une collégiale, exemple d’art roman rhénan Collégiale Saint-Léger Marsal samedi 20 septembre 2025.

Découverte libre d’une collégiale, exemple d’art roman rhénan 20 et 21 septembre Collégiale Saint-Léger Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T18:+

Découverte libre.

Collégiale Saint-Léger Rue des Quartiers 57630 Marsal Marsal 57630 Moselle Grand Est L’édifice frappe par ses grandes dimensions et ses traits caractéristiques de l’art roman en Rhénanie. C’est un des rares exemples de ce type en Moselle. La façade massive est flanquée de deux tours de hauteurs différentes. Sa décoration relève d’une facture très ancienne avec un portail roman du XIIe siècle. Ouvert à partir de 10h le matin.

Découverte libre.

© Wikipedia