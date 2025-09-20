Découverte libre d’une église contemporaine Eglise Sainte-Marie-Madeleine Dieuze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:+

L’église fut construite par l’architecte Pierre Pagnon entre 1954 (projet) et 1960 (achèvement des travaux), avec la participation de Pierre Pottet pour la conception de la plupart des éléments de décor.

Les vitraux sont quant à eux exécutés par l’atelier Gaudin et les Artisans du Sanctuaire.

Eglise Sainte-Marie-Madeleine rue du Prel 57260 Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est Le volume de l’église se compose de 3 corps de bâtiments de forme parallépipédique, les plus grands correspondant au chœur et à la nef et le plus petit au bas-côté unique ; une tour clocher implanté au Nord-Est de la parcelle vient parfaire la composition d »ensemble. Le bâtiment comprend 2 niveaux : niveau bas étant réservé à la crypte, à une salle de catéchisme et à la chaufferie ; niveau haut correspondant à l’église proprement dite (nef, collatéral, chœur surélevé de 4 marches, baptistère et chapelle secondaire).

La façade principale est éclairée par une verrière monumentale qui se compose de panneaux de couleur en dalle de verre, au décor géométrique et dans la partie gauche des éléments figuratifs (couronne d’épine et vase brisé) ; sur le linteau d’entrée (sous la verrière) figure une inscription biblique en lettres moulées en relief (« vous aurez toujours des pauvres parmi vous », évangile selon saint-Jean, 12 :8). Derrière l’autel, un ensemble en ferronnerie orne le mur ; œuvre signé « Pagnon architecte. Gaudin, sculpteur. Madiot, ferronnier ». Il représente les 7 anges de l’Apocalypse, l’Agneau pascal sur une branche sympolisant le « jaillissement constant de l’Amour de Dieu pour les hommes dans la Création » et, en bas à droite, les 12 apôtres. A gauche de l’autel, une cage en fer forgé représente l’arbre de Jessé (auteur : Gabriel Salice).

© Gertrude Grand Est