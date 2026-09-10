Découverte libre d’une église contemporaine, Eglise Sainte-Marie, Wittenheim

Informations pratiques

Découverte libre d’une église contemporaine Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Sainte-Marie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre.

Eglise Sainte-Marie 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 68270 Wittenheim Wittenheim 68270 Cité Sainte-Barbe Haut-Rhin Grand Est 03 89 52 85 10 https://wittenheim.fr La première église Sainte-Marie fut remplacée en 1770. Celle qui lui succéda fut détruite lors de la Seconde Guerre Mondiale. Le clocher s’effondra le 4 février 1945 à 9h30. Le 19 mai 1957 est posée la première pierre du nouvel édifice qui fut réalisé en béton suivant les plans des architectes Baur et Muller. Son architecture se rapproche de la « ligne Perret », le campanile est détaché du vaisseau. Toutes les oeuvres de l’ancien édifice (dont une statue de Saint-Erasme, une Déploration du Christ du XVIème siècle et des tableaux de Bulfer du XVIIIeme siècle) ont repris leur place dans l’actuelle. Elle fut consacrée le 18 juin 1959 lors des « Fêtes du renouveau ».

Visite libre.

© Ville de Wittenheim