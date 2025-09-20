Découverte libre d’une église de style baroque Église Saint-Brice Gelucourt

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:+

Datant de 1710, l’église Saint-Brice, de style baroque, peut accueillir près de 300 fidèles. Elle conserve un autel du XVIIIe siècle et abrite trois cloches désormais électrifiées.

Une chapelle Sainte-Odile, vestige du XVIe siècle est à découvrir également.

Église Saint-Brice 1 rue de l’église 57260 Gelucourt Gelucourt 57260 Moselle Grand Est L’église Saint-Brice conserve un autel daté du XVIIIe siècle et compte trois cloches : saint BRICE, 758 kg, fa# – sainte MARIE, 660 kg, sol# – sainte ANNE, 401 kg, la#. Ces trois cloches sont en sonnerie électrique depuis 1950.

À titre de curiosité, le village compte également une chapelle Sainte-Odile, ancienne chapelle Saint-Jean des chevaliers de Malte, du XIVe siècle, avec une pierre tombale du chevalier Barthélemy, commandeur de Geloncourt (décembre 1628).

