Découverte libre d’une église gothique remarquable Église Saint-Nicolas Haguenau

Découverte libre d’une église gothique remarquable 20 et 21 septembre Église Saint-Nicolas Bas-Rhin

10 personnes maximum par visite à la tribune d’orgue.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Plus d’informations sur l’orgue de l’église Saint-Nicolas auprès de la Manufacture Blumenroeder, 10 rue du Grenier : ciquez ici.

Église Saint-Nicolas 206 Grand Rue, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 0388731992 https://catholiqueshaguenau.fr/les-paroisses/st-nicolas/ [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/visite-guidee-au-grenier-saint-georges-facteur-dorgues-blumenroeder »}] Située au cœur de la ville, l’église Saint-Nicolas a été fondée dès le 12e siècle par l’empereur Frédéric 1er dit Barberousse.

Régulièrement rénovée et agrandie à des époques différentes, l’église est de style gothique. Elle a subi de nombreux dommages lors de la Seconde Guerre Mondiale et a été restaurée en 1965. Accès aux handicapés, simple et pratique.

Découverte des boiseries de l’abbaye de Neubourg et du buffet de l’orgue de la tribune.

