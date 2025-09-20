Découverte libre d’une église néo-gothique Église Jean-Baptiste Château-Salins

contact : Gilles Poirel 03 87 05 11 41

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Découverte libre.

Église Jean-Baptiste 1 Rue Maréchal Joffre, 57170 Château-Salins Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est De style néogothique, l’église Saint-Jean-Baptiste a été bâtie entre 1868 et 1893.

Elle possède un bel orgue du XVIIIe siècle, qui provient de l’Abbaye des Prémontrés de Salival et qui a été totalement restauré en 1995.

La Pierre de la Peste (1860), placée à l’entrée du cimetière, rappelle la terrible épidémie qui fit des ravages durant la Guerre de Trente ans.

© Emmanuel Stourm