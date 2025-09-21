Découverte libre d’une église néo-romane Église Saint-Rémi Lindre-Basse

Découverte libre d’une église néo-romane Église Saint-Rémi Lindre-Basse dimanche 21 septembre 2025.

Découverte libre d’une église néo-romane Dimanche 21 septembre, 09h00 Église Saint-Rémi Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Construite en 1893 lors de l’annexion, l’église néo-romane Saint-Rémi se distingue par son clocher-porche en grès.

À l’intérieur, les vitraux réalisés dans les années 1960 par l’artiste mosellan Arthur Schouler apportent couleur et lumière à l’édifice.

Église Saint-Rémi 41 rue principale, 57260 Lindre Basse Lindre-Basse 57260 Moselle Grand Est L’église néo-romane Saint-Rémi fut construite pendant l’annexion en 1893 avec un clocher-porche en grès. À l’intérieur, on peut admirer le travail de l’artiste mosellan Arthur Schouler, peintre, sculpteur et surtout vitrailliste, qui a réalisé les vitraux de l’église au début des années 1960.

Ces œuvres proposent notamment de plonger dans l’histoire de l’Eglise de France avec un vitrail du baptême de Clovis par saint Rémi, mais aussi dans l’histoire locale avec une représentation de Jean Martin Moyë, fondateur des sœurs de la Providence.

Construite en 1893 lors de l’annexion, l’église néo-romane Saint-Rémi se distingue par son clocher-porche en grès.

© Commune de Lindre Basse