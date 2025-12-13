Découverte linogravure Feuille Blanche, Café Noir Paris
Découverte linogravure Feuille Blanche, Café Noir Paris jeudi 22 janvier 2026.
Plonge dans l’univers de la linogravure pour concevoir des impressions uniques et personnalisées ! Durant cet atelier, apprends à graver, encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité.
Durée: 2h
Pour qui : Tous niveaux bienvenus, adultes et adolescents à partir de 14ans
Au programme :
- Repars avec ton tampon pour en faire autant que tu veux chez toi
- Apprends à graver,
- Encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité
Le samedi 07 février 2026
de 16h00 à 18h00
Le jeudi 22 janvier 2026
de 19h00 à 21h00
payant
35€
Public adultes.
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris