Découverte linogravure Feuille Blanche, Café Noir Paris

Plonge dans l’univers de la linogravure pour concevoir des impressions uniques et personnalisées ! Durant cet atelier, apprends à graver, encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité.

Durée: 2h

Pour qui : Tous niveaux bienvenus, adultes et adolescents à partir de 14ans

Au programme :

Repars avec ton tampon pour en faire autant que tu veux chez toi

Apprends à graver,

Encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité

Le samedi 07 février 2026

de 16h00 à 18h00

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

payant

35€

Public adultes.

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris