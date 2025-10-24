Découverte littéraire : Le Courageux Combat d’Alfred Nakache, nageur rescapé d’Auschwitz Mémorial de la Shoah Paris
Découverte littéraire : Le Courageux Combat d’Alfred Nakache, nageur rescapé d’Auschwitz Mémorial de la Shoah Paris vendredi 24 octobre 2025.
« L’histoire d’Alfred Nakache (1915-1983), un athlète juif, champion de France de natation à de multiples reprises. Il devance les nazis aux JO de Berlin de 1936, est déporté en 1943 et participe aux JO de Londres à son retour. Sa vie est un exemple de force et de courage face à la barbarie. Il survit par et pour le sport. »
Cette découverte littéraire sera précédée d’une visite guidée du Mémorial et permettra de découvrir le roman mais également des documents d’archives.
Bayard Éditions, 2024.
Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).
Le vendredi 24 octobre 2025
de 14h00 à 16h00
payant
Tarif : 6€
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
