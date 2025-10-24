Découverte littéraire : Le Courageux Combat d’Alfred Nakache, nageur rescapé d’Auschwitz Mémorial de la Shoah Paris

Découverte littéraire : Le Courageux Combat d’Alfred Nakache, nageur rescapé d’Auschwitz Mémorial de la Shoah Paris vendredi 24 octobre 2025.

« L’histoire d’Alfred Nakache (1915-1983), un athlète juif, champion de France de natation à de multiples reprises. Il devance les nazis aux JO de Berlin de 1936, est déporté en 1943 et participe aux JO de Londres à son retour. Sa vie est un exemple de force et de courage face à la barbarie. Il survit par et pour le sport. »

Cette découverte littéraire sera précédée d’une visite guidée du Mémorial et permettra de découvrir le roman mais également des documents d’archives.

RÉSERVER

Bayard Éditions, 2024.



Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).

Le vendredi 24 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-24T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-24T14:00:00+02:00_2025-10-24T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/