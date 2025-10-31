Découverte littéraire : Rachel, survivante de la rafle du Vél d’Hiv’ Mémorial de la Shoah Paris

« Le 3 septembre 1939, la vie de Rachel, une enfant juive de cinq ans, bascule. Dans la rue et à l’école, on la traite différemment. Mais elle n’est pas la seule ! Comme des milliers de personnes de confession juive, Rachel et sa famille vont déménager et se protéger les uns les autres jusqu’au jour de la rafle du Vel d’Hiv. »

Cette découverte littéraire sera précédée d’une visite guidée du Mémorial et permettra de découvrir le roman mais également des documents d’archives.

Dans le cadre de la parution de « Rachel, survivante de la rafle du Vél d’Hiv’ » (Bayard Editions, 2023).

Le vendredi 31 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

