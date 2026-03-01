Découverte Ludique de la Glace pour les Familles

30 Rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 11:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Une initiation ludique au patinage pour les 3-5 ans, à partager en famille !

La patinoire Sarah Abitbol propose une séance de découverte de la glace spécialement conçue pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents. Pendant une heure, les jeunes participants s’initient au patinage à travers des jeux et des parcours moteurs adaptés à leur âge. Encadrés par un éducateur, ils évoluent à leur rythme, équipés de patins adaptés, sur une surface sécurisée. Une activité idéale pour une première approche de la glisse, dans une ambiance ludique et bienveillante. Gratuit sur inscription (pas d’inscription sur place). .

30 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 01 patinoire.bourges@ville-bourges.fr

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English :

A fun introduction to skating for 3-5 year-olds, to share with the whole family!

L’événement Découverte Ludique de la Glace pour les Familles Bourges a été mis à jour le 2026-03-17 par OT BOURGES