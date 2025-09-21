Découverte ludique des monuments du village inspirée du jeu « intrigue dans la ville de Mornas » avec guide accompagnatrice Place de la Fontaine Mornas

Découverte ludique des monuments du village inspirée du jeu "intrigue dans la ville de Mornas" avec guide accompagnatrice Place de la Fontaine Mornas

Découverte ludique des monuments du village inspirée du jeu « intrigue dans la ville de Mornas » avec guide accompagnatrice Place de la Fontaine Mornas dimanche 21 septembre 2025.

Découverte ludique des monuments du village inspirée du jeu « intrigue dans la ville de Mornas » avec guide accompagnatrice Dimanche 21 septembre, 13h45 Place de la Fontaine Vaucluse

Nombre de places limité. Sur inscription à l’office de tourisme intercommunal Provence Côté Rhône avant le vendredi 19.09 à 17h30 au 04 90 30 36 83

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T14:45:00
Fin : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T14:45:00

Inspirée du jeu « intrigue dans la ville de Mornas »
Fais travailler tes petites cellules grises pour répondre aux questions et énigmes de Mylène, sur les monuments, posées tout au long de cette balade dans les rues du village.
=>RDV : 13h30 Place de la Fontaine pour un départ à 13h45. Durée 1h.
Pour les adultes et enfants à partir de 6 ans.
Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Annulé en cas de forte pluie

Place de la Fontaine 12 place de la fontaine 84550 Mornas Mornas 84550 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Inspirée du jeu « intrigue dans la ville de Mornas »

CCRLP