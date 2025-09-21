Découverte ludique des monuments du village inspirée du jeu « intrigue dans la ville de Mornas » avec guide accompagnatrice Place de la Fontaine Mornas
Découverte ludique des monuments du village inspirée du jeu « intrigue dans la ville de Mornas » avec guide accompagnatrice Place de la Fontaine Mornas dimanche 21 septembre 2025.
Découverte ludique des monuments du village inspirée du jeu « intrigue dans la ville de Mornas » avec guide accompagnatrice Dimanche 21 septembre, 13h45 Place de la Fontaine Vaucluse
Nombre de places limité. Sur inscription à l’office de tourisme intercommunal Provence Côté Rhône avant le vendredi 19.09 à 17h30 au 04 90 30 36 83
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T14:45:00
Fin : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T14:45:00
Inspirée du jeu « intrigue dans la ville de Mornas »
Fais travailler tes petites cellules grises pour répondre aux questions et énigmes de Mylène, sur les monuments, posées tout au long de cette balade dans les rues du village.
=>RDV : 13h30 Place de la Fontaine pour un départ à 13h45. Durée 1h.
Pour les adultes et enfants à partir de 6 ans.
Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Annulé en cas de forte pluie
Place de la Fontaine 12 place de la fontaine 84550 Mornas Mornas 84550 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Inspirée du jeu « intrigue dans la ville de Mornas »
CCRLP