Découverte ludique des monuments du village inspirée du jeu « intrigue dans la ville de Mornas » avec guide accompagnatrice Dimanche 21 septembre, 13h45 Place de la Fontaine Vaucluse

Nombre de places limité. Sur inscription à l’office de tourisme intercommunal Provence Côté Rhône avant le vendredi 19.09 à 17h30 au 04 90 30 36 83

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T14:45:00

Fin : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T14:45:00

Inspirée du jeu « intrigue dans la ville de Mornas »

Fais travailler tes petites cellules grises pour répondre aux questions et énigmes de Mylène, sur les monuments, posées tout au long de cette balade dans les rues du village.

=>RDV : 13h30 Place de la Fontaine pour un départ à 13h45. Durée 1h.

Pour les adultes et enfants à partir de 6 ans.

Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Annulé en cas de forte pluie

Place de la Fontaine 12 place de la fontaine 84550 Mornas Mornas 84550 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

CCRLP