Découverte Ludique des monuments Lapalutiens avec Mylène Mairie de Lapalud Lapalud

Découverte Ludique des monuments Lapalutiens avec Mylène Samedi 20 septembre, 10h30 Mairie de Lapalud Vaucluse
Nombre de places limités. Sur inscription à l’office de Tourisme Intercommunal Provence Coté Rhône avant le vendredi 19.09 à 17h30 au 04 90 30 36 83
A l’aide d’une boussole et guidé par Mylène, tu joueras le petit explorateur et découvriras l’histoire des monuments Lapalutiens !
Rendez-vous à 10h30 sur le parvis de la Mairie (cours des Platanes)
=>11h30 : Verre de l’amitié offert par la Communauté de Communes
Annulé en cas de pluie
Visite guidée gratuite. Les enfants devront obligatoirement être accompgnés d’un adulte
Mairie de Lapalud Cours des Platanes 84840 Lapalud Lapalud 84840 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
