Découverte Ludique des monuments Lapalutiens avec Mylène Mairie de Lapalud Lapalud

Découverte Ludique des monuments Lapalutiens avec Mylène Mairie de Lapalud Lapalud samedi 20 septembre 2025.

Découverte Ludique des monuments Lapalutiens avec Mylène Samedi 20 septembre, 10h30 Mairie de Lapalud Vaucluse

Nombre de places limités. Sur inscription à l’office de Tourisme Intercommunal Provence Coté Rhône avant le vendredi 19.09 à 17h30 au 04 90 30 36 83

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

A l’aide d’une boussole et guidé par Mylène, tu joueras le petit explorateur et découvriras l’histoire des monuments Lapalutiens !

Rendez-vous à 10h30 sur le parvis de la Mairie (cours des Platanes)

=>11h30 : Verre de l’amitié offert par la Communauté de Communes

Annulé en cas de pluie

Visite guidée gratuite. Les enfants devront obligatoirement être accompgnés d’un adulte

Mairie de Lapalud Cours des Platanes 84840 Lapalud Lapalud 84840 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

A l’aide d’une boussole et guidé par Mylène, tu joueras le petit explorateur et découvriras l’histoire des monuments Lapalutiens !

CCRLP