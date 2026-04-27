Découverte ludique des plantes aromatiques et médicinales Santé Joyeuse Cours-de-Pile

Cours-de-Pile

Découverte ludique des plantes aromatiques et médicinales

Santé Joyeuse 95 Rue des Gabariers Cours-de-Pile Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Plongez dans une expérience sensorielle unique au cœur du jardin. Ateliers: 10h, 14h et 16h.

À travers une chasse au trésor accessible à tous, petits et grands explorent les plantes aromatiques et médicinales en mobilisant leurs sens sentir, observer, toucher… et deviner.

L’aventure se prolonge par un atelier créatif de cyanotype, permettant d’imprimer la trace des végétaux sur papier et de repartir avec une création artistique inspirée du jardin.

Une activité immersive, ludique et poétique, pour éveiller les sens, transmettre les savoirs et créer un lien sensible avec le vivant.

Sur réservation. .

Santé Joyeuse 95 Rue des Gabariers Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 01 16 07 Celine.condot@gmail.com

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English : Découverte ludique des plantes aromatiques et médicinales

L’événement Découverte ludique des plantes aromatiques et médicinales Cours-de-Pile a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides