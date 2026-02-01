Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrfois Ecole d’autrefois Lagruère

Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrfois

Ecole d’autrefois 333 rue de Garonne Lagruère Lot-et-Garonne

Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois, atelier ou visite libre

– Mercredi 7 février Cahier de vacances découvertes ludiques et manipulations du matériel scolaire ancien.

– Samedi 14 février découverte de l’école d’autrefois à travers son histoire. Manipulation du matériel scolaire ancien. .

Ecole d’autrefois 333 rue de Garonne Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 92 83 67

