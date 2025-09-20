Découverte ludique sur la Via Fluvia Journées du Patrimoine Yssingeaux

Parking de l’Antreuil Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez ou redécouvrez une partie de la Via Fluvia au travers d’une chasse au trésor qui vous emmènera entre Yssingeaux et Grazac. Une autre façon de découvrir le patrimoine et la nature qui entourent le Pays des Sucs !

English :

Discover or rediscover part of the Via Fluvia on a treasure hunt between Yssingeaux and Grazac. Another way to discover the heritage and nature that surround the Pays des Sucs!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie einen Teil der Via Fluvia mithilfe einer Schatzsuche, die Sie zwischen Yssingeaux und Grazac führt. Eine andere Art, das Kulturerbe und die Natur rund um das Pays des Sucs zu entdecken!

Italiano :

Scoprite o riscoprite una parte della Via Fluvia in una caccia al tesoro tra Yssingeaux e Grazac. È un altro modo per scoprire il patrimonio e la natura che circondano il Pays des Sucs!

Espanol :

Descubra o redescubra parte de la Vía Fluvial en una búsqueda del tesoro entre Yssingeaux y Grazac. ¡Es otra forma de descubrir el patrimonio y la naturaleza que rodean el Pays des Sucs!

