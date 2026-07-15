Découverte Marche Nordique Forum des associations Pontenx-les-Forges
samedi 5 septembre 2026 · Pontenx-les-Forges
Informations pratiques
Pontenx-les-Forges
Découverte Marche Nordique Forum des associations
Place Charles de Gaulle Pontenx-les-Forges Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05 11:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Découverte de la Marche Nordique Forum des associations Pontenx les Forges
A l’occasion du forum des associations, le club vous propose de découvrir La marche nordique pendant 1 h ou 1 h 30.
La Marche Nordique est une autre conception de la marche, plus dynamique, plus ludique et plus complète. La pratique procure un bien-être dès les premières séances qui permettent de travailler l’endurance, le renforcement musculaire, la souplesse…
Le club prête les bâtons.
Encadrement Educateur Sportif diplômé d’Etat formé à la Marche Nordique
La Marche Nordique en images https://youtu.be/0YiUJtlr7b4
Renseignements Sylvie Agesta, Educatrice Sportive 07.87.68.71.32 gym.pontenx@orange.fr .
Place Charles de Gaulle Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr
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English : Découverte Marche Nordique Forum des associations
L’événement Découverte Marche Nordique Forum des associations Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan
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