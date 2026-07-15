Informations pratiques

Pontenx-les-Forges

Découverte Marche Nordique Forum des associations

Place Charles de Gaulle Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05 11:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Découverte de la Marche Nordique Forum des associations Pontenx les Forges

A l’occasion du forum des associations, le club vous propose de découvrir La marche nordique pendant 1 h ou 1 h 30.

La Marche Nordique est une autre conception de la marche, plus dynamique, plus ludique et plus complète. La pratique procure un bien-être dès les premières séances qui permettent de travailler l’endurance, le renforcement musculaire, la souplesse…

Le club prête les bâtons.

Encadrement Educateur Sportif diplômé d’Etat formé à la Marche Nordique

La Marche Nordique en images https://youtu.be/0YiUJtlr7b4

Renseignements Sylvie Agesta, Educatrice Sportive 07.87.68.71.32 gym.pontenx@orange.fr .

Place Charles de Gaulle Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr

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English : Découverte Marche Nordique Forum des associations

L’événement Découverte Marche Nordique Forum des associations Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan