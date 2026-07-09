Informations pratiques

Pontenx-les-Forges

Découverte Marche Sport Santé

Place Charles de Gaulle Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:45:00

fin : 2026-09-11 10:45:00

Date(s) :

2026-09-11

Accessible à toutes et tous, la marche sport santé est une activité physique simple et efficace qui permet d’améliorer la santé générale. Elle fortifie les muscles et les articulations, sollicite le cœur, renforce les os, réduit l’anxiété et le stress … Une activité conviviale au service de la santé.

Encadrement Educateur Sportif diplômé d’Etat

Renseignements Sylvie Agesta, Educatrice Sportive 07.87.68.71.32 gym.pontenx@orange.fr .

Place Charles de Gaulle Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr

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English : Découverte Marche Sport Santé

L’événement Découverte Marche Sport Santé Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan