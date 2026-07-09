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Découverte Marche Sport Santé Pontenx-les-Forges

vendredi 11 septembre 2026 · Pontenx-les-Forges

Découverte Marche Sport Santé Pontenx-les-Forges

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
09:45:00
Adresse
Place Charles de Gaulle
Ville
40200 Pontenx-les-Forges
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Pontenx-les-Forges

Découverte Marche Sport Santé

Place Charles de Gaulle Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:45:00
fin : 2026-09-11 10:45:00

Date(s) :
2026-09-11

Accessible à toutes et tous, la marche sport santé est une activité physique simple et efficace qui permet d’améliorer la santé générale. Elle fortifie les muscles et les articulations, sollicite le cœur, renforce les os, réduit l’anxiété et le stress … Une activité conviviale au service de la santé.

Encadrement Educateur Sportif diplômé d’Etat

Renseignements Sylvie Agesta, Educatrice Sportive 07.87.68.71.32 gym.pontenx@orange.fr   .

Place Charles de Gaulle Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32  gym.pontenx@orange.fr

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English : Découverte Marche Sport Santé

L’événement Découverte Marche Sport Santé Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan

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