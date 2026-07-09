Découverte Marche Sport Santé Pontenx-les-Forges
vendredi 11 septembre 2026 · Pontenx-les-Forges
Informations pratiques
Pontenx-les-Forges
Découverte Marche Sport Santé
Place Charles de Gaulle Pontenx-les-Forges Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:45:00
fin : 2026-09-11 10:45:00
Date(s) :
2026-09-11
Accessible à toutes et tous, la marche sport santé est une activité physique simple et efficace qui permet d’améliorer la santé générale. Elle fortifie les muscles et les articulations, sollicite le cœur, renforce les os, réduit l’anxiété et le stress … Une activité conviviale au service de la santé.
Encadrement Educateur Sportif diplômé d’Etat
Renseignements Sylvie Agesta, Educatrice Sportive 07.87.68.71.32 gym.pontenx@orange.fr .
Place Charles de Gaulle Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr
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English : Découverte Marche Sport Santé
L’événement Découverte Marche Sport Santé Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan
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