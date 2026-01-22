DECOUVERTE MARIOKART Mayenne
DECOUVERTE MARIOKART Mayenne samedi 4 avril 2026.
DECOUVERTE MARIOKART
16 Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
RDV le 4 avril à 14h pour une découverte Mariokart
Le film Super Mario Galaxy sort le 1er avril en lien avec cet événement venez vous affronter sur Mario Kart Home Circuit. .
16 Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet us on April 4 at 2 p.m. for a Mariokart discovery
L’événement DECOUVERTE MARIOKART Mayenne a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Mayenne Co