DECOUVERTE MARIOKART Mayenne

DECOUVERTE MARIOKART

16 Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

RDV le 4 avril à 14h pour une découverte Mariokart

Le film Super Mario Galaxy sort le 1er avril en lien avec cet événement venez vous affronter sur Mario Kart Home Circuit. .

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

English :

Meet us on April 4 at 2 p.m. for a Mariokart discovery

