Découverte massage bébé La maison des 1000 bulles Fumel
Découverte massage bébé La maison des 1000 bulles Fumel jeudi 5 février 2026.
Découverte massage bébé
La maison des 1000 bulles 3 Passage Paul Froment Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Venez à la découverte des massages pour bébé jusqu’à 6 mois.
Réservation et renseignements par téléphone.
Venez à la découverte des massages pour bébé jusqu’à 6 mois.
Réservation et renseignements par téléphone. .
La maison des 1000 bulles 3 Passage Paul Froment Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 80 80 08 1000bulles@cc-dufumelois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte massage bébé
Come and discover massages for babies up to 6 months.
Reservations and information by phone.
L’événement Découverte massage bébé Fumel a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Villeneuve Vallée du Lot