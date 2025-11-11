Découverte métier avec Point P – Visite du site Le Poiré-sur-Vie Le Poiré-sur-Vie – Agence LA ROCHE NORD La Ribotière

Découverte métier avec Point P – Visite du site Le Poiré-sur-Vie Mardi 11 novembre, 09h30 Le Poiré-sur-Vie – Agence LA ROCHE NORD Vendée

Dans le cadre de la semaine se l’industrie nous organisons avec l’entreprise Point P, une matinée de découverte des métiers qui sera organisée sur le site de la centrale à béton de Point P au Poiré-sur-Vie. Date : Mardi 19 novembre à 10h30 Lieu : Centrale à béton Point P – Rue du Bocage ZA Du Bocage, 85170 Le Poiré-sur-Vie Objectif de l’événement : Faire découvrir les métiers d’une centrale à béton à travers : Une présentation de l’activité du site, Des échanges avec les professionnels, Et une v

Le Poiré-sur-Vie – Agence LA ROCHE NORD 85170 Le Poiré-sur-Vie La Ribotière 85170 Vendée Pays de la Loire

