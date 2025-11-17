Découverte métier// SEMAINE DE L’INDUSTRIE// L’AFORP Créteil – Agence Creteil Créteil

Découverte métier// SEMAINE DE L’INDUSTRIE// L’AFORP Créteil – Agence Creteil Créteil lundi 17 novembre 2025.

Découverte métier// SEMAINE DE L’INDUSTRIE// L’AFORP Lundi 17 novembre, 09h00 Créteil – Agence Creteil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T11:30:00

Fin : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T11:30:00

Le Groupe AFORP – Pôle formation UIMM, la fabrique des talents industriels et numériques Spécialisé dans les métiers de l’industrie, reconnu par les professionnels depuis plus de 60 ans, l’AFORP forme chaque année 1 800 apprentis du Bac au Bac 5 dans des parcours 100 % en alternance, gratuits, rémunérés et reconnus par l’État. 85 % d’obtention du diplôme, 90 % d’insertion professionnelle : notre promesse, c’est un métier, un avenir. Domaines de formation: chaudronnerie, électrotechnique, usinae,

Créteil – Agence Creteil 94000 Créteil Créteil 94000 Côte d’Or – Sarrazins-Habette-Coteaux du Sud Val-de-Marne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521549 »}]

Le Groupe AFORP – Pôle formation UIMM, la fabrique des talents industriels et numériques Spécialisé dans les métiers de l’industrie, reconnu par les professionnels depuis plus de 60 ans, l’AFORP forme La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier