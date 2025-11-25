Découverte métiers Automatisme , soudage, maintenance industrielle AFPA MAGNANVILLE Magnanville
Début : 2025-11-25T10:00:00 – 2025-11-25T12:00:00
Fin : 2025-11-25T10:00:00 – 2025-11-25T12:00:00
Visite des ateliers, écahnges avec les professionnels, visite d’1h30 pour groupes de 12 personnes
AFPA MAGNANVILLE 74 Rue des Graviers, 78200 Magnanville Magnanville 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « marie.prevot@afpa.fr »}]
Visite des ateliers initiation soudage présentation d’un logiciel de simulation en automatisme pour la création d’une usine virtuelle