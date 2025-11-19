Découverte métiers exploitation/sécurité Semaine de l’Industrie échangeur Valence Nord Bourg-lès-Valence
Découverte métiers exploitation/sécurité Semaine de l’Industrie échangeur Valence Nord Bourg-lès-Valence mercredi 19 novembre 2025.
Début : 2025-11-19 14:00:00
fin : 2025-11-19 14:00:00
2025-11-19
Présentation des métiers exploitation/sécurité chez Autoroutes du Sud de la France.
échangeur Valence Nord Autoroutes du Sud de la France (ASF) Direction régionale Provence Auvergne Rhône-Alpes Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes sedi@ellesbougent.com
English :
Presentation of the operations/security professions at Autoroutes du Sud de la France.
German :
Vorstellung der Berufe im Bereich Betrieb/Sicherheit bei Autoroutes du Sud de la France.
Italiano :
Presentazione delle operazioni/professioni di sicurezza presso le Autoroutes du Sud de la France.
Espanol :
Presentación de las operaciones/profesiones de seguridad en Autoroutes du Sud de la France.
L’événement Découverte métiers exploitation/sécurité Semaine de l’Industrie Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme