Découverte métiers exploitation/sécurité Semaine de l’Industrie échangeur Valence Nord Bourg-lès-Valence

Découverte métiers exploitation/sécurité Semaine de l’Industrie

échangeur Valence Nord Autoroutes du Sud de la France (ASF) Direction régionale Provence Auvergne Rhône-Alpes Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2025-11-19 14:00:00

fin : 2025-11-19 14:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Présentation des métiers exploitation/sécurité chez Autoroutes du Sud de la France.

English :

Presentation of the operations/security professions at Autoroutes du Sud de la France.

German :

Vorstellung der Berufe im Bereich Betrieb/Sicherheit bei Autoroutes du Sud de la France.

Italiano :

Presentazione delle operazioni/professioni di sicurezza presso le Autoroutes du Sud de la France.

Espanol :

Presentación de las operaciones/profesiones de seguridad en Autoroutes du Sud de la France.

