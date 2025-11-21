Découverte métiers – Visite d’une centrale Béton Agence RENNES OUEST Rennes
Plongez au coeur de l’industrie de la construction en découvrant une centrale béton du bassin Rennais.
Venez explorer l’ensemble des métiers passionnants qui permettent le fonctionnement de cet établissement :
– centralier (h/f),
– conducteur (h/f) de camion toupie,
– planificateur (h/f)
– commercial (h/f)
– technicien (h/f) de laboratoire.
Chaque participant devra avoir en sa possession l’ensemble des équipements de protection individuels suivants : casque, gilet jaune fluo et chaussures.
Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Rennes 35920 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Brittany
Plongez au coeur de l’industrie de la construction en découvrant une centrale béton du bassin Rennais. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier