Découverte métiers – Visite d’une centrale Béton Agence RENNES OUEST Rennes

Découverte métiers – Visite d’une centrale Béton Vendredi 21 novembre, 09h00 Agence RENNES OUEST Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T11:00:00

Fin : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T11:00:00

Plongez au coeur de l’industrie de la construction en découvrant une centrale béton du bassin Rennais.

Venez explorer l’ensemble des métiers passionnants qui permettent le fonctionnement de cet établissement :

– centralier (h/f),

– conducteur (h/f) de camion toupie,

– planificateur (h/f)

– commercial (h/f)

– technicien (h/f) de laboratoire.

Chaque participant devra avoir en sa possession l’ensemble des équipements de protection individuels suivants : casque, gilet jaune fluo et chaussures.

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Rennes 35920 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/505566 »}]

Plongez au coeur de l’industrie de la construction en découvrant une centrale béton du bassin Rennais. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier