Découverte Montceaux-Ragny Montceaux-Ragny
Découverte Montceaux-Ragny Montceaux-Ragny dimanche 24 mai 2026.
Montceaux-Ragny
Découverte Montceaux-Ragny
– Montceaux-Ragny Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Ce programme, intitulé Marche, balade et découverte , invite les participants à explorer la nature et l’histoire avec une approche axée sur le bien-être de l’âme. Les organisateurs mettent en avant des valeurs de bienveillance, de partage et de liberté.
Sur réservation. .
– Montceaux-Ragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 80 76 55 larandodesames@outlook.fr
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English : Découverte Montceaux-Ragny
L’événement Découverte Montceaux-Ragny Montceaux-Ragny a été mis à jour le 2026-04-29 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne