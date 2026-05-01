Montceaux-Ragny

Découverte Montceaux-Ragny

– Montceaux-Ragny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Ce programme, intitulé Marche, balade et découverte , invite les participants à explorer la nature et l’histoire avec une approche axée sur le bien-être de l’âme. Les organisateurs mettent en avant des valeurs de bienveillance, de partage et de liberté.

Sur réservation. .

– Montceaux-Ragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 80 76 55 larandodesames@outlook.fr

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English : Découverte Montceaux-Ragny

L’événement Découverte Montceaux-Ragny Montceaux-Ragny a été mis à jour le 2026-04-29 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne