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Découverte moto trial à Esclottes Esclottes

Découverte moto trial à Esclottes Esclottes

Découverte moto trial à Esclottes Esclottes dimanche 19 avril 2026.

Ville : 47120 Esclottes

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Esclottes

Découverte moto trial à Esclottes

Esclottes Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:30:00
fin : 2026-04-19 16:30:00

Date(s) :
2026-04-19

Esclottes trial organise une journée découverte au trial à partir de 6ans.   .

Esclottes 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 49 35 25 

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English : Découverte moto trial à Esclottes

L’événement Découverte moto trial à Esclottes Esclottes a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Duras CDT47

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