Découverte musicale à la médiathèque Rodez

Découverte musicale à la médiathèque

7 rue Camille Douls Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-12-23

Du 23 décembre au 3 janvier découverte musicale jouez nos partitions ! Mise à disposition d’un piano numérique accompagné de partitions simples.

Tout public, sans inscription. .

7 rue Camille Douls Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 89 10

English :

From December 23 to January 3: musical discovery: play our scores! A digital piano and simple sheet music are available.

