Découverte musicale à la médiathèque Rodez

Découverte musicale à la médiathèque
7 rue Camille Douls Rodez Aveyron
Début : 2025-12-23
fin : 2026-01-03
Du 23 décembre au 3 janvier découverte musicale jouez nos partitions ! Mise à disposition d’un piano numérique accompagné de partitions simples.
Tout public, sans inscription. .
English :
From December 23 to January 3: musical discovery: play our scores! A digital piano and simple sheet music are available.
